Die Landesregierung ist von dem neuen geplanten Klimaschutzgesetz begeistert, Umweltschützer können den Plänen dagegen weiterhin nicht viel abgewinnen. Ambitionslos und nicht ausreichend sei das Gesetz, kritisieren sie.

Am Mittwoch hat der baden-württembergische Landtag in erster Lesung über einen Entwurf des Umweltministeriums für ein neues Klimaschutzgesetz beraten. Bereits vor der Debatte gingen Umweltschützer mit dem grün-schwarzen Vorschlag der Landesregierung hart ins Gericht. "Vor uns liegt ein Gesetz mit völlig ambitionslosen Klimaschutzzielen", sagte Amelie Barkentien von der Bewegung "Fridays for Future" am Dienstag in Stuttgart. Die grün-schwarze Landesregierung richte ihre Zielmarken an überholten Zielen der Bundesregierung aus, statt sich am Klimaschutzabkommen von Paris und den angepeilten Obergrenzen für den CO2-Ausstoß zu orientieren. "Bei etwa 80 Millionen Tonnen jährlichen Emissionen bleibt nur noch extrem wenig Zeit, bis der Wagen an die Wand gefahren ist", sagte sie weiter.

Oberstes Ziel: Treibhausgas-Emissionen reduzieren

Oberstes Ziel des geplanten neuen Gesetzes ist es, die Treibhausgas-Emissionen in Baden-Württemberg bis 2030 um 42 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 zu reduzieren. Außerdem soll es künftig eine Solarpflicht für Gebäude geben, bei denen der Wohnanteil fünf Prozent der überbauten Gesamtfläche nicht überschreitet. Die Grünen hatten eine Solarpflicht für alle Neubauten gefordert - die CDU wollte aber nicht, dass Wohngebäude mit einbezogen werden.

Im Gesetz wird auch eine verpflichtende kommunale Wärmeplanung und eine Photovoltaik-Pflicht für größere Parkplätze festgehalten. Es soll außerdem eine Klimaschutzstiftung eingerichtet werden, in die das Land für seine eigenen CO2-Emissionen Geld einzahlt. Dieses Geld soll genutzt werden, um in Klimaschutzmaßnahmen zu investieren. Die Grünen standen der Stiftung lange skeptisch gegenüber.

BUND: Gesetzentwurf ist "enttäuschend"

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte das Gesetz Mitte Mai als "Meilenstein" bezeichnet. Für den Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) geht das neue Gesetz jedoch nicht weit genug. "Der Gesetzentwurf ist enttäuschend und bleibt weit hinter dem zurück, was für einen ausreichenden Klimaschutz notwendig ist", sagte BUND-Geschäftsführerin Sylvia Pilarsky-Grosch. Unter anderem müssten die Ausbauziele für Wind- und Sonnenenergie auf die Regionen heruntergebrochen und für diese verpflichtend werden, schlug sie vor. "Die Maßnahmen müssen verbindlicher werden. Es darf nicht bei freiwilligen unverbindlichen Vereinbarungen mit Unternehmen und Kommunen bleiben."

Deutsche Umwelthilfe: Zu autofreundlich

Jürgen Resch, der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, lässt ebenfalls kein gutes Haar am Entwurf. "Das Klimaschutzgesetz liefert nur freiwillige kommunale Mobilitätspläne und lautes Schweigen zum dringend notwendigen Strukturwandel der Autokonzerne", sagte er. Resch wirft der Regierung eine "auf schmutzige und durstige Diesel- und Benzin-Pkw ausgerichtete Politik" vor. Die Automobilindustrie brauche klare Vorgaben - zum Beispiel für einen verbindlichen Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor ab 2025. Kretschmann sieht ein Ende für den Verbrennungsmotor - gespeist aus fossilen Kraftstoffen - dagegen erst im Jahr 2035, wie er in einem Gespräch mit der "Rheinischen Post" (Dienstag) sagte.

Klimaschutzziele für den Verkehr

Im Koalitionsstreit um die Klimaschutzziele für den Verkehr hatte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) vor der ersten Beratung im Landtag in einem Brief an Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) insgesamt fünf Veränderungen verlangt. Unter anderem solle der Autoverkehr in den Städten um ein Drittel reduziert, stattdessen andere Mobilitätsangebote etabliert und jedes dritte Auto klimaneutral angetrieben werden. Hoffmeister-Kraut hatte skeptisch auf die Vorschläge Hermanns reagiert, wonach die Bürger im großen Stil auf das Auto verzichten und in zehn Jahren jeden zweiten Weg zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen sollen. Die Zielvorgaben Hermanns seien "kleinteilig", hatte das Ministerium unter anderem argumentiert. Nun sieht sich Hermann mit Absicht vom CDU-Wirtschaftsministerium falsch verstanden.

"Wir haben einen Vorstoß gemacht, der uminterpretiert wurde, um das Klischee der Grünen als Verbotspartei aufrechtzuhalten." Winfried Hermann (Grüne), Verkehrsminister

"Dabei sind es Ideen für eine moderne Politik - und moderne Politik setzt sich Ziele." Hermann ist der Ansicht: "Wenn das Wirtschaftsministerium einen besseren Weg aufzeigen kann, wie man die Ziele des Klimaschutzes für den Verkehrsbereich erreichen kann, kann es diesen gerne anbringen. Bisher gibt es von dieser Seite dazu keine Vorschläge."