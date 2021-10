Mehrere Millionen Euro für umweltfreundliche Busse

Baden-Württembergs Landesregierung will 2021 mehr als 400 neue Linien- und Bürgerbusse mit 26,8 Millionen Euro fördern. Damit soll den Betreibern die Umstellung auf klimaverträgliche Antriebsformen erleichtert werden. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) teilte am Sonntag in Stuttgart mit, das Land wolle die ÖPNV-Unternehmen bei der Umsetzung der EU-Vorgaben unterstützen. Er betonte: "Ein Großteil der Landesmittel wird bereits heute dafür eingesetzt, die Anschaffung völlig emissionsfreier Fahrzeuge mit batterieelektrischem Antrieb oder Brennstoffzellenantrieb sowie von Oberleitungsbussen zu fördern". Dieser Anteil werde kontinuierlich gesteigert. Für emissionsfreie Fahrzeuge etwa sollen in diesem Jahr Förderanträge in Höhe von 10,37 Millionen Euro bewilligt werden. Zur Unterstützung lokal organisierter, ehrenamtlich getragener Verkehrsangebote bezuschusst das Land den Kauf von Bürgerbussen mit insgesamt 268.000 Euro.