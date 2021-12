Landkreistag erwartet schleppenden Umtausch von alten Führerscheinen

Zahlreiche Autofahrerinnen und -fahrer in Baden-Württemberg mit älterer Fahrerlaubnis müssen mit Problemen beim Umtausch ihres Führerscheins rechnen. Die ersten Verkehrsteilnehmenden müssen den Papierschein eigentlich bis Mitte Januar gegen einen Führerschein im Kartenformat eintauschen. Doch die Behörden werden nicht alle Anträge rechtzeitig abarbeiten können, befürchtet der Landkreistag. In der Pandemie gebe es einerseits weniger Termine bei den Führerscheinstellen, andererseits würden die Menschen sie zögerlicher annehmen. Bis zum 19. Januar 2022 müssen die Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958 ihren Papierführerschein umtauschen. Nach und nach sollen alle Jahrgänge den neuen Führerschein erhalten. Bis 2033 soll es in der Europäischen Union nur noch ein Format geben, um Fälschungen möglichst zu vermeiden. Wie viele Scheine in Baden-Württemberg umgetauscht werden müssen, ist dem Landesverkehrsministerium nach eigenen Angaben nicht bekannt. Die Führerscheine seien nicht zentral erfasst und ausgestellt worden, sondern über die jeweiligen lokalen Behörden.