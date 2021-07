per Mail teilen

Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) bringt heute den Nachtragshaushalt 2020/21 in den Landtag in Stuttgart ein. Kritik an den neuen Schulden kommt auch vom BW-Steuerzahlerbund.

Der geplante Nachtragshaushalt für Baden-Württemberg umfasst 2,47 Milliarden Euro und enthält 1,2 Milliarden Euro neue Schulden. Die Landesregierung will damit weitere Schäden durch die Coronakrise abfedern. So sollen mit dem Geld unter anderem der Weiterbetrieb von Impf- und Testzentren sowie mögliche weitere Hilfsprogramme finanziert werden, aber auch der Rettungsschirm für den Öffentlichen Nahverkehr. Der Nachtragshaushalt sieht außerdem zusätzliches Geld für 125 neue Lehrerstellen, das neu geschaffene Bauministerium und vier zusätzliche Staatssekretärsposten in der neuen Landesregierung vor.

Steuerzahlerbund kritisiert neue Schulden

Der Steuerzahlerbund hat den geplanten Nachtragsetat der grün-schwarzen Landesregierung mit neuen Schulden in Höhe von 1,2 Milliarden kritisiert. "Das Land nimmt für das laufende Jahr Schulden als Reserve auf, um mit einem Finanzpolster leichter durch die Jahre ab 2022 zu kommen", sagte der Landeschef des Steuerzahlerbundes, Zenon Bilaniuk, der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Bilaniuk nennt das Vorgehen intransparent.

"Das wird zu einer Hypothek für kommende Generationen."

Es sei zwar hinnehmbar, wenn im Kampf gegen die Corona-Krise Schulden aufgenommen würden. Das dürfe aber nur das letzte Mittel sein, so der Chef des baden-württembergischen Steuerzahlerbundes. Zuvor müsse die Regierung versuchen, den Haushalt über Einsparungen auszugleichen - insbesondere beim Personal.

"Grün-Schwarz soll Personalkosten drücken"

Beim Personal bestehe die Möglichkeit, Gehaltserhöhungen von Beamten und Angestellten des Landes unterschiedlich zu behandeln. "Schließlich zahlen Angestellte aus einer Tariferhöhung höhere Sozialabgaben, sofern sie mit ihrem Gehalt unter der Beitragsbemessungsgrenze liegen. Beamte dagegen unterliegen keiner vergleichbaren Belastungsverschärfung", erklärte der Landeschef des Steuerzahlerbundes. Nettogehälter der Beamten stiegen daher stärker an als jene von Angestellten. Auch müssten die Pensionszahlungen eingedämmt werden. Das wiederum wies der Finanzpolitiker der CDU, Tobias Wald, zurück. Grün-Schwarz dürfe nicht zulasten der Staatsdiener sparen. Er sei dagegen, den Beamten im Land etwa die Beihilfe zu kürzen. Die Regierung müsse dafür sorgen, dass der öffentliche Dienst attraktiv bleibe, so Wald.

Auch Kritik vom Landesrechungshof

Der Präsident des Landesrechnungshof, Günter Benz, bemängelte ebenfalls die neue Schuldenaufnahme. Er frage sich, ob es zur Finanzierung über neue Schulden tatsächlich keine Alternative gebe, sagte Benz der Zeitung "Heilbronner Stimme". Der oberste Rechnungsprüfer in Baden-Württemberg fordert die Landesregierung zu einem rigiden Sparkurs auf. So müssten zunächst die für coronabedingte Maßnahmen bereitgestellten Kredite wieder getilgt werden, soweit sie nicht benötigt werden. Die Kritik des Landesrechnungshofs wies Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) als unbegründet zurück: "Der Rechnungshof kann da ganz unbesorgt sein". Es sei noch gar nicht klar, ob die Regierung das Geld am Ende wirklich brauche. Mit dem Nachtragshaushalt wolle die Landesregierung für den Fall vorsorgen, dass die Coronakrise sich heftiger auswirke als erwartet.

Opposition prüft Verfassungsklage

Die Schuldenbremse des Landes schließt neue Kredite nicht grundsätzlich aus. Im Fall einer Naturkatastrophe oder bei einer außergewöhnlichen Notsituation kann das Land neue Schulden aufnehmen. Davon macht die Landesregierung Gebrauch.

Die FDP hält die neue Schuldenaufnahme dennoch für verfassungswidrig und prüft eine Klage. Die Koalition habe an verschiedenen Stellen im Haushalt Geld versteckt und in Wirklichkeit einen weiteren Spielraum zwischen 15 und 20 Milliarden Euro, so Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke. "Dieses Haushaltsgebaren schreit geradezu nach einer rechtlichen Überprüfung."

"Es ist ein Treppenwitz, dass die Regierung die Corona-Krise als Ausnahme von der Schuldenbremse nutzt und zugleich den Regierungsapparat aufbläht."

AfD-Fraktionschef Bernd Gögel warf der Regierung vor, mit "schäbigen Tricks" die Schuldenbremse zu umgehen. Der Fraktionschef der SPD, Andreas Stoch, forderte Grün-Schwarz zu einem "ehrlichen Kassensturz" auf. Es müsse die Frage beantwortet werden, wie viel Geld noch in den Rücklagen und in Haushaltsresten sei.

Corona-Pandemie kostet Milliarden

Die Landesregierung hatte zur Bewältigung der Pandemie bereits Ende 2020 im Nachtrag 13,5 Milliarden Euro neue Schulden aufgenommen. Daraus wurde auch der Fonds "Zukunftsland BW - Stärker aus der Krise" mit einem Volumen von 1,2 Milliarden Euro bestückt. Nach Angaben des Finanzministeriums ist aber bereits weit mehr als die Hälfte des Geldes aus dem Fonds schon abgerufen oder verplant.

Das bedeutet, dass voraussichtlich die Reserven bei weitem nicht ausreichen, um alle Wünsche zu befriedigen. Bei der Entscheidung über neue Schulden dürfte auch eine Rolle spielen, ob das Land den von Corona ebenfalls gebeutelten Kommunen erneut unter die Arme greift.

Keine neuen Schulden 2022

Grüne und Union haben sich darauf geeinigt für den Etat 2022 ohne neue Schulden auskommen zu wollen. Das hat Folgen für die Umsetzung der Vorhaben im Koalitionsvertrag. "Das Wünschenswerte muss warten", so CDU-Fraktionschef Manuel Hagel. Finanzminister Bayaz bezifferte die coronabedingte Deckungslücke für das Jahr 2022 auf gut 3,6 Milliarden Euro. "Jedes Ressort wird deshalb auch Einsparungen leisten müssen, es gibt nur einen schmalen Korridor für Mehrausgaben", so Bayaz. Grün-Schwarz wolle trotzdem gezielt in wichtige Zukunftsprojekte investieren.