Die Verantwortung im Umgang mit Erkältungssymptomen bei Kindern liegt derzeit bei Kinderärzten und Eltern. Sozial- und Kultusministerium sowie das Landesgesundheitsamt arbeiten deswegen an einheitlichen und verständlichen Vorgaben.

An baden-württembergischen Schulen, Kitas und weiteren Einrichtungen bestehen Unklarheiten darüber, ob man Kinder bereits mit leichten Symptomen, wie beispielsweise einem Schnupfen, direkt nach Hause schicken sollte. Manche Kitas sind direkt in größter Alarmbereitschaft, andere hingegen tolerieren einen "kleinen Schnupfen".

Kinderärzte beurteilen "Schnupfen" unterschiedlich

Zunächst war im Februar Hochsaison in den Wartezimmern von Kinder- und Jugendarztpraxen, so Till Reckert, Pressesprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) in Baden-Württemberg. "Durch die Wiedereröffnung der Schulen und Kitas nach dem Lockdown und die Sorge der Eltern ist die Situation wieder angespannt", so der Ärztesprecher. Die Praxen seien nun erneut aufgrund der Aufhebung der coronabedingten Kontaktsperre völlig überfüllt.

Es herrsche Chaos, da viele Eltern sehr verunsichert seien und mit ihren Kindern zum Arzt gingen, obwohl sie ohne Corona-Krise nicht gekommen wären. Während manche Ärzte sofort einen Corona-Test anordneten, würden andere eher davon abraten, da sich ansonsten direkt eine Quarantänezeit bis zum Testergebnis für die ganze Familie anschließen würde. Problem sei zunächst die bestehende Corona-Verordnung, die für jegliche Atemwegsinfektion einen vorübergehenden Schul- oder Kitaausschluss vorsehe, so Reckert.

Änderung der Corona-Verordnung wahrscheinlich

Kinder, die innerhalb der letzten 14 Tage in Kontakt zu einer infizierten Person standen oder "Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur oder Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns aufweisen", müssen nach den aktuellen Corona-Verordnungen für Schulen und Kitas zu Hause bleiben. Reckert sieht nun das Land in der Pflicht, das Wort "Atemwegsinfekt" in der Corona-Verordnung zu konkretisieren oder auszutauschen, da hierunter grundsätzlich auch obere Atemwegsinfektionen wie ein Schnupfen fallen würden.

Kita-Verband: Ein Schnupfen ist kein Grund, Kinder nach Hause zu schicken Der Vorsitzende des baden-württembergischen Kita-Verbands, Marko Kaldewey, hält es für übertrieben, Kinder wegen eines Schnupfens aus der Kita nach Hause zu schicken. Warum das manche Träger in Baden-Württemberg anders und so streng handhabten, darüber könne man nur spekulieren. SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch hat mit Marko Kaldewey die Problematik vertieft.

Corona-Teststrategie soll überdacht werden

Reckert spricht sich für geregelte Teststrategien aus, da die Labore aufgrund der vorhandenen Testkapazitäten ansonsten bald an ihre Grenzen kämen. Es sei nicht sinnvoll, Kinder ständig zu testen, da man seltener als bei Erwachsenen fündig würde, es für die Kinder auf Dauer sehr unangenehm sei und ein Testergebnis nur drei bis vier Tage Sicherheit bieten würde. Am besten sei die Einführung einer Altersdifferenzierung in der Verordnung und die Durchführung stichprobenartiger Tests - allerdings nur, wenn in der Umgebung bereits gehäuft Krankheitsfälle auftreten würden.

Nur positive Tests seien für die Gesellschaft wertvoll

Nur ein positiver Test sei für die Gesellschaft wertvoll, konkretisierte er. Nur dann könnten Infektionsketten nachverfolgt werden. Teste man beispielsweise drei Tage vor Symptomausbruch, falle der Test negativ aus, da man erst zwei Tage vor den ersten Symptomen auch ansteckend sei. Solche Tests seien deswegen überflüssig.

Einfache medizinische Handlungsempfehlung geplant

Am Donnerstagnachmittag hatten sich Fachleute digital beraten, um den Umgang mit kranken Kindern an Schulen und Kitas in der Corona-Krise zu erörtern. Die medizinischen Experten im Landesgesundheitsamt erarbeiten derzeit gemeinsam mit dem Sozial- und Kultusministerium eine klar verständliche, einfache und medizinisch sinnvolle Handlungsempfehlung. Sie solle sich an Kommunen, Ärzte, die entsprechenden Einrichtungen sowie an Eltern und Familien richten, so ein Sprecher des Sozialministeriums gegenüber dem SWR.

Gesundheitsschutz habe für Minister oberste Priorität

In einem gemeinsamen Statement hatten Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) und Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) betont, dass der Gesundheitsschutz absolute Priorität habe. Beschäftigte der Einrichtungen sollten sich beim Auftreten entsprechender Symptome zeitnah testen lassen können. Zudem würde das Land freiwillige Test-Angebote für das Personal von Schulen, Kitas und Einrichtungen der Kindertagespflege in der Zeit vom 17. August bis 30. September 2020 anbieten.

Lucha und Eisenmann hatten aber auch klargestellt, dass es eine absolute Sicherheit in einer weltweiten Pandemie und vor allem im Hinblick auf Personen, die keinerlei Symptome aufweisen, aber trotzdem ansteckend sein können, am Ende für niemanden geben könne.

"Die Empfehlung, dass kranke Kinder, insbesondere solche mit Fieber, zu Hause bleiben, gilt weiterhin. Ein Schnupfen ohne weitere Krankheitszeichen ist aber noch kein grundsätzlicher Ausschlussgrund für einen Kita- oder Schulbesuch.“ Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) und Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU)

Manfred Lucha (Grüne), Gesundheitsminister dpa Bildfunk Foto: Christoph Schmidt

Ob neben einer vereinfachten Handlungsempfehlung an alle Beteiligten auch das Thema "Corona-Tests bei Kindern" Teil des Gesprächs war, ist bislang noch nicht bekannt. Laut einer Sprecherin des Kultusministeriums würden aber neben einer landesweit einheitlichen Linie auch Änderungen an der Verordnung selbst vorgenommen werden. Das Ergebnis des Fachgesprächs werde zeitnah veröffentlicht, so die Sprecherin.