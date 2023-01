Wie Baden-Württemberg mit geheimen Dokumenten umgeht

Sowohl im Büro als auch im Wohnhaus des US-Präsidenten wurden Dokumente gefunden, die dort nicht hätten sein dürfen. Auch in Baden-Württemberg gibt es zu Geheimsachen klare Regeln.

Der Umgang mit sicherheitsrelevanten Dokumenten und Informationen in Baden-Württemberg ist klar geregelt. Laut dem Staatsministerium werden dann Vorgänge im Sinne des Geheim- und Sabotageschutzes eingestuft, wenn es um die innere Sicherheit und damit um den Verfassungsschutz geht. Es geht dann also um Informationen mit Bezug zur Abwehr von "Gefahren für die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand und die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Länder", so das Staatsministerium. Dazu gehöre etwa Islamismus, Extremismus, Reichsbürger, Scientology oder die Spionageabwehr.

Dokumente im Bereich des Geheim- und Sabotageschutzes würden besonderen Vorschriften bezüglich der Einsichtnahme, Bearbeitung, Aufbewahrung, Verwaltung, Archivierung und Vernichtung unterliegen. Die Federführung liege bei Geheim- und Sabotageschutz allerdings beim Landesinnenministerium.

Innenministerium: Nicht jeder Mitarbeiter hat zu allen Dokumenten Zugang

Laut Landesinnenministerium gibt es unterschiedliche Geheimhaltungsniveaus. Das bedeutet, dass nicht jeder Mitarbeitende Zugang zu allen Dokumenten und Unterlagen habe. Grundsätzlich hätten aber alle die Möglichkeit, Schriftstücke bis zur ersten Vertraulichkeitsstufe zu lesen oder zu versenden. Nur in diesem Bereich können beispielsweise E-Mails verschickt werden. Danach folgen drei höherwertige Sicherheitsstufen - je nach Inhalt und Bedeutung der Dokumente.

Winfried Kretschmann (links, Grüne) liest in einem Dokument. Dass es sich dabei um eine Geheimsache handelt, dürfte unwahrscheinlich sein. Denn die klassische Regierungsarbeit unterliegt ganz überwiegend nicht dem Geheim- und Sabotageschutz. IMAGO IMAGO / Bernd Elmenthaler

Die drei höchsten Sicherheitsstufen des Innenministeriums

Die Stufe "Vertraulich"

Diese Stufe ist "vertraulich". Das bedeutet, Kommunikation ist nicht mehr per Mail möglich, innerdienstliche Dokumente werden etwa mit verschlossenen Kuverts verschickt. Das kann per Post oder im klassischen internen Dokumentenaustausch erfolgen.

Die Stufe "Geheim"

Auf der nächsten "geheimen" Ebene werden Dokumente nur noch in speziellen Transportbehältern über Boten weitergeleitet. Das heißt, nur bestimmte Personen können Dokumente an die Empfänger übergeben. Damit gewährleistet man, dass die Informationen innerhalb eines bestimmten Personenkreises bleiben und nicht an weitere Personen weitergegeben werden.

Die Stufe "Streng geheim"

Am höchsten priorisiert ist die Stufe "streng geheim". Hier ist der Kreis der Personen noch einmal reduziert. Als "streng geheim" kann beispielsweise das Informationsaufkommen der Nachrichtendienste klassifiziert werden. Eingesetzt wird hier etwa eine Verschlüsselung für sogenannte Kryptorechner: Dokumente werden wie E-Mails verschlüsselt versendet und dann für den Empfänger in Papierform ausgedruckt, in eine Stahlbox gelegt und durch einen Boten schließlich an den Empfänger gegen eine Unterschrift übergeben.

Kaum Geheimvorgänge beim Ministerpräsidenten

Im Staatsministerium - dem Ministerium des Ministerpräsidenten - ist nach eigenen Angaben die Zahl der Vorgänge, die mit einer der drei höchsten Kategorien eingestuft sind, im Arbeitsalltag absolut vernachlässigbar. Daher gebe es keine Vorgänge, die mit den Vorkommnissen beim US-Präsidenten Joe Biden vergleichbar wären. Die klassische Regierungsarbeit unterliegt ganz überwiegend nicht dem Geheim- und Sabotageschutz.