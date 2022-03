Marion Gentges (CDU) ist Ministerin für Justiz und Migration in Baden-Württemberg. Sie wurde 1971 in Haslach im Kinzigtal geboren und wuchs in Steinach (beide Ortenaukreis) auf. Gentges studierte Rechtswissenschaften in Freiburg und erhielt 1999 die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft. Seit 2016 sitzt sie für die CDU im baden-württembergischen Landtag. Seit Mai 2021 gehört Gentges zum 3. Kabinett von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne).