Schlaglöcher, abgeplatzter Asphalt, kaputte Straßen - das ärgert die Menschen in Baden-Württemberg im Verkehr besonders. In einer Umfrage gaben das zwei Drittel der Befragten an.

Die Befragten finden, Baden-Württemberg sollte mehr Geld in den Zustand der Straßen stecken. Knapp die Hälfte hält kaputte Straßen außerdem für das größte verkehrspolitische Problem. Gut zwei Drittel der Baden-Württemberger wollen deshalb aber nicht das Auto zu Hause stehen lassen. Ein Fünftel der Menschen sagen, Bus und Bahn seien eine ernsthafte Alternative zum Auto. Viele Baden-Württemberger sind für ein allgemeines Tempolimit Ein weiteres Thema der Umfrage: ein allgemeines Tempolimit auf Autobahnen. Das kann sich knapp die Hälfte der Befragten vorstellen, ein Drittel ist absolut dagegen. Die Befragten sollten außerdem Ihre Meinung zum Bahn-Projekt Stuttgart 21 äußern. Hier sind sie auch zehn Jahre nach Baubeginn weiterhin gespalten. 40 Prozent lehnen Stuttgart 21 ab - 27 Prozent der Befragten halten den Bau des Untergrundbahnhofs für richtig. Die Umfrage haben 78 baden-württembergische Zeitungen beim Institut Allensbach in Auftrag gegeben.