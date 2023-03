per Mail teilen

Wer am Montag von A nach B muss, ist ganz schön aufgeschmissen. Wegen des Streiks im Öffentlichen Dienst steht der Bus- und Bahnverkehr still. Manche Menschen in Baden-Württemberg steigen auf das Auto um, manche fahren mit Kollegen - und manche wissen nicht weiter, wie eine SWR-Umfrage zeigt.