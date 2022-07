Am Mittwoch war in Baden-Württemberg der letzte Tag vor den Sommerferien. Die Schülerinnen und Schüler der Friedrichsau-Grundschule in Ulm blicken mit gemischten Gefühlen auf die kommenden sechs Wochen - und auch auf die vergangenen Jahre, da viele mit dem Abschluss der vierten Klasse in Richtung weiterführende Schulen entlassen werden.