Laurent Dominguez war von Anfang an dabei

Über 40 Stände bieten auf dem Markt in Tübingen französische und italienische Leckereien an. Nun bereits zum 27. Mal. Händler Laurent Dominguez erinnert sich an die Anfänge.

Der Franzose Laurent Dominguez aus Aix-en-Provence ist Händler durch und durch. Auf dem Markt seine handgemachten Leckereien und sein Kunsthandwerk zu verkaufen, war schon immer seine Leidenschaft. Zuerst hat er seine Macarons und Keramikfiguren nur zu Hause in Frankreich angeboten. Dann wurde er auf eine Stellenanzeige aufmerksam. Für einen Markt in der Partnerstadt Tübingen wurden noch Händler aus Frankreich gesucht. Da er gerade sowieso Deutsch lernte, dabei half ihm seine damalige Deutsche Frau, bewarb er sich auf die Stelle und landete beim ersten Umbrisch-Provenzalischen Markt 1995 in Tübingen. Händler aus Frankreich: "Kunden waren anfangs skeptisch" Damals war der Markt bei weitem nicht so groß wie heute, erinnert sich der 59-Jährige. Italienische Stände suchte man damals noch vergebens. Auch Deutsche Stände gab es weniger und das Essen stand auch nicht so sehr im Vordergrund wie heutzutage. Anfangs spürte Laurent Dominguez definitiv etwas Skepsis gegenüber seinen Ausstellungsstücken. Die Leute mussten sich erstmal an die fremde Kost und Kultur gewöhnen. Vor 27 Jahren war der Markt bei weitem nicht so groß. Umbrisch-Provenzalischer Markt Tübingen SWR Matthias Neumann Heute Sprecher der Französischen Handwerker und Händler Über die Jahre lernten sie Laurent Dominguez Stand aber immer mehr wertzuschätzen. Immer mehr Leute wollen seine Köstlichkeiten probieren und seine Basteleien als Dekoration. Mittlerweile sind 27 Jahre vergangen. Der Franzose freut sich jedes Jahr aufs Neue. Für ihn ist es "halb Urlaub und halb Arbeit". Mittlerweile ist er Sprecher für alle Französischen Handwerker und Händler. Duft-Zikaden, Macarons und Navettes Dominguez bietet typisches Kunsthandwerk und Spezialitäten aus der Provence an: Verschiedene Sorten ätherischer Öle aus Lavendel und Zitronenkraut. Auch dabei die charmanten, handbemalten Häuschen, die berühmten Duft-Zikaden sowie leckere Macarons und Navettes. Umbrisch-Provenzalischer Markt Süßigkeiten aus Frankreich, frische Nudeln, Spanferkel und edle Salami aus Italien - all das und mehr gibt es bis 17. September wieder in der Tübinger Altstadt zu kaufen. Mit den Partnerstädten Aix-en-Provence und Umbrien veranstaltet die Stadt Tübingen den Umbrisch-Provenzalischen Markt.