Umbau mit Pannen. Die Wiedereröffnungder Schanze im Adlerstadion.

Jetzt schauen wir an eine Sprungschanze im Schwarzwald, die Jahre lang eine Baustelle war. Und zwar eine ziemlich peinliche. Denn das Adlerstadion in Hinterzarten wurde umgebaut. Und kurz bevor's fertig war, ist wohl erst aufgefallen, dass die Anlaufspur und der neue Sprungturm nicht so richtig zusammenkommen. Ganze 60cm haben gefehlt.

Vor zwei Jahren war das. So lange hat es gedauert, diesen Fehler zu beheben. Aber jetzt kann wieder gesprungen werden in Hinterzarten. An diesem Wochenende hat der Schanzenumbau seine Bewährungsprobe bei den Deutschen Meisterschaften.