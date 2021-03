Die Filmemacherin, Fotografin und Malerin Ulrike Ottinger erhält in diesem Jahr den Hans-Thoma-Preis des Landes Baden-Württemberg für ihr Lebenswerk. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert, wie das Kunstministerium am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. In Zeiten, in denen die Kunst vor allem von männlichen Protagonisten geprägt gewesen sei, sei es Ottinger gelungen, "gegen alle Konventionen einen sehr eigenständigen und bildstarken Stil zu entwickeln, der bis heute aktuell und für viele Künstlerinnen und Künstler inspirierend ist", so Kunst-Staatssekretärin Petra Olschowski. Ulrike Ottinger wurde 1942 in Konstanz geboren und arbeitete Anfang der 1960er Jahre in Paris als Pop-Art-Malerin. In den 1970er-Jahren etablierte sie sich den Angaben zufolge mit Film-Dokumentationen und Spielfilmen in der internationalen Filmszene. Seit 2019 gehört die in Allensbach am Bodensee lebende Künstlerin der Jury an, die jährlich die Film-Oscars verleiht.