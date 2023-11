per Mail teilen

Fichten sind in Zeiten des Klimawandels besonders belastet. Häufig haben die Bäume braune Nadeln und kahle Äste, denn sie benötigen viel Wasser. Das hat in einem Ulmer Stadtteil leider nicht gereicht um als Weihnachtsbaum an einem Kreisverkehr stehen zu dürfen. Jetzt hat sich eine neue Heimat für den mitgenommenen Baum gefunden: Im Kloster Wiblingen.