Ein zwölfjähriger Junge aus Thannhausen (Kreis Günzburg) hat am Montag so viel Glühwein getrunken, dass er sich in der Schule übergeben musste. Sein Vater informierte die Polizei, in dem Glauben, dass der Supermarkt den Glühwein verkauft hatte, ohne das Alter des Sohnes zu kontrollieren. Es stellte sich heraus, dass der Sohn sein Alter mit 16 Jahren angegeben hatte, die Verkäuferin dies aber nicht überprüfte. Sie muss jetzt mit einem Bußgeld rechnen.