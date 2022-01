Vermisstes Mädchen aus Holzheim: Eltern erscheinen nicht zur Anhörung vor Dillinger Amtsgericht

Nach dem Verschwinden eines zwölfjährigen Mädchens aus dem Umfeld der Glaubensgemeinschaft "Zwölf Stämme" sind die Eltern am Donnerstag nicht zu einer Gerichtsanhörung in Dillingen gekommen.

Am Amtsgericht sollte mit den Eltern in einer nichtöffentlichen Verhandlung geklärt werden, ob sie das Sorgerecht wieder vollständig zurück erhalten. Auch das Kind sei nicht zu dem Termin erschienen, sagte Gerichtsdirektor Johann Popp.

Mädchen seit Mitte Oktober vermisst - Suchaktion blieb erfolglos

Am 16. Oktober war das Mädchen, das seit seinem dritten Lebensjahr bei Pflegeeltern im Holzheimer Ortsteil Eppisburg (Kreis Dillingen) untergebracht war, nach dem Joggen nicht zur Pflegefamilie zurückgekehrt. Eine großangelegte Suchaktion von Polizei und Rettungskräften blieb erfolglos. Bereits wenige Stunden später meldeten sich allerdings Angehörige der Glaubensgemeinschaft "Zwölf Stämme" im Namen des Vaters des Kindes beim Pflegevater: Dem Kind gehe es gut, es sei bei seinen Eltern.

Das vermisste Mädchen soll sich bei ihren leiblichen Eltern aufhalten, die zu den "Zwölf Stämmen" gehören. dpa Bildfunk Picture Alliance

Prügelvorwürfe gegen "Zwölf Stämme" - Kinder aus Gemeinschaft geholt

Die Behörden hatten einst das Mädchen und zahlreiche weitere Kinder wegen Prügelvorwürfen gegen Mitglieder aus der Gemeinschaft geholt und den Eltern das Sorgerecht entzogen. Die "Zwölf Stämme" verließen daraufhin Bayern und siedelten nach Tschechien um. Es wird vermutet, dass das Mädchen von seinen Eltern mit nach Tschechien genommen wurde. Daher hatte der Anwalt der Eltern vorgeschlagen, die Anhörung per Videoschalte durchzuführen. Der zuständige Richter am Familiengericht, Albert Stadlmayr, lehnte das jedoch ab. Er wolle das Kind persönlich sehen, damit es bei der Befragung nicht beeinflusst werden könne.

Europaweite Fahndung nach vermisstem Mädchen - Ermittlungen gegen Eltern

Allerdings wisse man aktuell nicht, wo sich die Familie aufhalte, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord in Augsburg. Die tschechische Polizei habe bereits an einigen bekannten Standorten der Glaubensgemeinschaft in Tschechien gesucht, die Familie dort jedoch nicht gefunden. Gegen die Eltern wird wegen des Verdachts der Kindesentziehung ermittelt, denn nach Shalomah wird europaweit gefahndet. Die Eltern müssen mit einem Strafverfahren rechnen.

Shalomah Hennigfeld wird in Holzheim-Eppisburg (Kreis Dillingen) seit Samstag (16.10.) vermisst. Polizei Dillingen

Nichterscheinen der Eltern - Entscheidung des Gerichts noch unklar

Die Eltern hatten über einen Anwalt bei Gericht beantragt, insbesondere das Aufenthaltsbestimmungsrecht für ihre Tochter zurück zu erhalten. Nach Angaben des Landratsamtes Dillingen ist ein Amtspfleger des Jugendamtes derzeit im Fall des Kindes noch für mehrere Aspekte des Sorgerechts zuständig. Die Behörde habe die Abweisung des Antrags der Eltern beantragt, erläuterte ein Sprecher der Kreisbehörde. Wie und wann das Gericht nun nach dem Nichterscheinen der Eltern entscheidet, ist noch nicht bekannt.