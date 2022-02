Zweiter Teil zur Long-Covid-Studie der Uni Ulm

Am Uniklinikum in Ulm läuft der zweite Teil einer Studie zu Langzeitfolgen bei einer Corona-Erkrankung an. Professor Jürgen Steinacker, Sportmediziner an der Uniklinik, sagte dem SWR, es würden nun rund 500 Menschen untersucht, die nach einer Covid-19-Erkrankung langfristige gesundheitliche Probleme haben sowie 300 weitere, die als vollständig genesen gelten. Darüber hinaus seien in Kürze erste Ergebnisse der Auswertung von mehr als 13.000 Fragebögen von Corona-infizierten Menschen zu erwarten. Etwa jeder Fünfte habe nach einer Corona-Erkrankung mit Schlaflosigkeit, Müdigkeit und Leistungsverlust zu kämpfen, hieß es dazu weiter.