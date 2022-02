Der Bürgermeister von Haunsheim, Christoph Mettel, will Landrat im Kreis Dillingen werden. Die CSU schickt ihn ins Rennen, wie der Kreisverband am Freitagabend mitteilte. Die CSU-Kreisdelegierten sollen Mettel in einer Woche offiziell zum Landratsbewerber küren. Bei der Landratswahl am 15. Mai tritt Amtsinhaber Leo Schrell von den Freien Wählern nicht mehr an. Seine Partei hat den Wertinger Markus Müller nominiert. Auch die FDP will einen Kandidaten aufstellen.