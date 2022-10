Insolvenz des VfR Aalen: Flammender Appell für weitere Unterstützung

per Mail teilen

Zum zweiten Mal innerhalb von fünf Jahren hat Fußball-Regionalligist VfR Aalen Insolvenzantrag gestellt. Am Donnerstag appellierte das Präsidium, den Verein weiter zu unterstützen.

Es war ein Weckruf, ein flammender Appell an die Region: Das Präsidium des VfR forderte in einer Medienkonferenz die Aalener auf, wieder häufiger ins Stadion zu kommen. Auch die Unternehmen der Region Ostwürttemberg sollten sich verstärkt für den Verein engagieren. Die bisherigen Sponsoren müssten ihr Engagement erhöhen und es müssten weitere Unternehmen gefunden werden, die bereit sind, den VfR zu unterstützen.

Dunkle Zeiten für den VfR Aalen: Dem Verein droht ein Abzug von neun Punkten und damit der Absturz aus der Liga. dpa Bildfunk picture alliance / Marijan Murat/dpa | Marijan Murat

VfR droht Absturz ans Tabellenende

Auch auf die sportliche Seite hat die Insolvenz Auswirkungen. Die Spielordnung der Liga sieht vor, dass ein Insolvenzantrag einen sofortigen Abzug von neun Punkten nach sich zieht. Damit rutscht der VfR Aalen auf den letzten Rang ab. Dennoch möchte der Verein seinen Spielbetrieb aufrechterhalten.

Insolvenz des VfR Aalen: Hauptfaktoren waren Ukrainekrieg und Corona

Insgesamt fehlen dem VfR 25 Prozent der geplanten Einnahmen aus dem Sponsoring. Die Zuschauerzahlen sind um 50 Prozent eingebrochen, so das Präsidium am Donnerstag.

Aus der Mitteilung auf der Homepage des Clubs lässt sich herauslesen, dass man Anfang des Jahres noch guter Hoffnung war, was die Finanzen anging. Während der Pandemie hatte man zwar fast keine Einnahmen aus dem Sponsoring, aber das sollte 2022 wieder anders werden.

"Wir haben umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um neue Partner zu gewinnen", heißt es da. Aber die anvisierten Partner mussten wohl auch rechnen. Und steigende Energiekosten, der Ukrainekrieg und die Inflation schlagen auch bei denen zu Buche, die sonst gern den lokalen und regionalen Sport unterstützen. Sprich, die möglichen Sponsoren winkten eher ab, sodass dem Verein das eigentlich eingeplante Geld fehlte.

Viele Faktoren kamen zusammen

Die Preistreiber machten laut VfR aber auch der Clubkasse selbst zu schaffen. Dazu kämen sinkende Zuschauerzahlen sowie Altlasten aus der letzten Insolvenz und aus der dritten Liga. Nach eigener Aussage hat der Verein in den letzten Jahren schon an allen Ecken und Enden versucht zu sparen. Die Vereinsleitung musste jetzt eingestehen, dass der Brocken doch zu groß ist: Neben den laufenden Kosten sei es unter den äußeren Umständen nicht möglich gewesen, auch noch einen mittleren sechsstelligen Betrag auszugleichen.

Präsidium: VfR Aalen ist weiter wichtig für die Region

Das Präsidium des Fußball-Drittligisten betont gleichzeitig in seiner Mitteilung, wie wichtig der Verein auf der Ostalb sei: "Wir sind nach wie vor fest überzeugt, dass es für den VfR einen Platz in der Region gibt und er eine wichtige Funktion für unseren Standort erfüllen kann. Die Jugendarbeit leistet unschätzbare Dienste für die Jugendförderung. Wir werden gemeinsam mit dem Insolvenzverwalter alles versuchen, einen Insolvenzplan auszuarbeiten, umzusetzen und den VfR Aalen in ein finanziell und sportlich ruhiges Fahrwasser zu führen."

Schon 2017 musste der VfR Insolvenz anmelden

Vor fünf Jahren hatte der Club schon einmal einen Insolvenzantrag gestellt. 2013 waren zwei große Sponsoren weggebrochen. Von diesem finanziellen Genickschlag hatte sich der Verein nicht erholen können, 2017 beantragte er deshalb eine sogenannte Planinsolvenz. Die Sanierung gelang vor fünf Jahren innerhalb von wenigen Monaten. Und trotz des Punktabzugs konnte Aalen damals die Klasse halten und blieb in der dritten Liga.