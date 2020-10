Am Heidenheimer Klinikum beginnt am Mittwoch ein zweitägiger Warnstreik. Hintergrund ist laut Verdi der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaft hat nach eigenen Angaben mit der Klinikleitung abgesprochen, an beiden Tagen weniger Betten zu belegen. Ab Beginn der Frühschicht können nur noch Notfalloperationen durchgeführt werden. Um 9 Uhr versammeln sich die Streikenden vor dem Haupteingang der Klinik, von dort ist ein Demonstrationszug Richtung Stadt geplant. Um 10 Uhr soll es eine Kundgebung auf den Eugen-Jaekle-Platz geben. Verdi rechnet mit ca. 120 Teilnehmern. Die Gewerkschaft fordert in der Tarifauseinandersetzung für den Öffentlichen Dienst 4,8 Prozent mehr Lohn. Die kommunalen Arbeitgeber haben bislang kein Angebot vorgelegt.