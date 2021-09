Den Alptraum für Eltern hat am Donnerstag eine Mutter in Sontheim an der Brenz erlebt: Während der Autofahrt hatte sich ihr zweijähriges Kind losgeschnallt und war nach vorne geklettert. Der Bub öffnete die Beifahrertür und stürzte hinaus. Laut Polizei hatte die Mutter bis dahin den Wagen so abgebremst, dass sie nur noch Schrittgeschwindigkeit fuhr. Deshalb wurde der Zweijährige beim Hinausfallen nur leicht verletzt.