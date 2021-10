Nach Tod von Kleinkind aus Bopfingen - Familie wurde von Jugendamt Schwäbisch Hall betreut

per Mail teilen

Ein misshandelter zweijähriger Junge aus Bopfingen (Ostalbkreis) ist im Krankenhaus gestorben. Dass die Familie schon länger betreut wurde, davon wusste man in Bopfingen bis vor Kurzem nichts.

Bopfingens Bürgermeister Gunter Bühler sagte am Dienstag dem SWR, er habe erst diese Woche davon erfahren, dass die Familie im Jugendamt Schwäbisch Hall bekannt war und auch von der Behörde betreut wurde. Der knapp zweijährige Sohn der betroffenen Familie aus Bopfingen war am Donnerstagabend im Ostalbklinikum in Aalen gestorben. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen und das Polizeipräsidium Aalen gehen davon aus, dass das Kleinkind misshandelt wurde. Der Lebensgefährte der Mutter des Kindes steht unter dringendem Tatverdacht

Die Mutter und ihre Kinder waren in diesem Jahr nach Bopfingen umgezogen. Eine kreisübergreifende Betreuung durch das Jugendamt sei möglich, beispielsweise wenn die Familie umzieht und schon länger betreut wurde, so Bühler. Ob im Fall des misshandelten Kleinkindes aus Bopfingen ein Versäumnis der Behörden vorliegt, muss noch ermittelt werden.

Nach SWR-Informationen werden bislang mit Verweis auf den Datenschutz keine weitere Details genannt. So bleibt vorerst auch unklar, seit wann und warum die Familie vom Jugendamt betreut wurde.