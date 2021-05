per Mail teilen

Außer der Adenauerbrücke müssen in Ulm langfristig zwei weitere Brücken neu gebaut werden. Die Brücke über das Blaubeurer Tor und die Wallstraßenbrücke folgen im Zuge der B10 dicht aufeinander. Es sind Spannbetonbrücken aus dem Jahr 1969, so ein Sprecher der Stadt Ulm. Damit sie noch 15 bis 20 Jahre halten, müssten die Bauwerke saniert werden. Spätestens dann seien aber Neubauten notwendig, hieß es. Es seien nun zunächst erste Schritte geplant, um die heutige Belastung der Brückenbauwerke zu senken: Eine Verstärkung von Zufahrtsrampen beispielsweise, und eine Verkehrslenkung, so dass nicht zwei Lastwagen zugleich auf einer Brücke fahren. Langfristig müsse man planen, wie umfangreich die Sanierungsarbeiten ausfallen sollen und wann man idealerweise mit einem Neubau beginnt.