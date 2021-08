per Mail teilen

Bei einem Verkehrsunfall in Bachhagel im Kreis Dillingen sind am Montagmorgen zwei Menschen verletzt worden. An einer Einmündung hat ein 25-jähriger Autofahrer nach ersten Erkenntnissen der Polizei die Vorfahrt einer 50-jährigen Autofahrerin missachtet. Beide mussten nach weiteren Angaben der Polizei ins Krankenhaus gebracht werden.