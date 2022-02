per Mail teilen

Zwei Verkehrsunfälle haben am Mittwochmorgen im Raum Aalen für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Es gab mehrere Verletzte. Die B29 war zwischen dem Rombachtunnel und Hüttlingen stundenlang in beide Richtungen gesperrt. Gegen 8 Uhr wurde sie wieder aufgehoben, teilte die Polizei mit. In diesem Bereich war gegen 3:30 Uhr ein Auto von der Straße abgekommen und hatte sich überschlagen. Der Fahrer erlitt schwere, der Beifahrer leichte Verletzungen. Ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen hat sich später ebenfalls auf der B29 zwischen Oberalfingen und der A7 beim Abzweig zur B290 ereignet. Hier gab es zwei Verletzte. Es bildeten sich mehrere Kilometer lange Staus.