Die Polizei sucht weiterhin nach zwei unbekannten Tätern, die am Montagabend eine Tankstelle in Vöhringen im Kreis Neu-Ulm überfallen haben. Laut Polizei betrat einer der Täter die Tankstelle und forderte die 45-jährige Angestellte mit gezücktem Messer auf, die Kasse zu öffnen. Daraus nahm er einen Teil der Einnahmen. Während des Überfalls stand ein Komplize vor dem Kassenraum Schmiere. Beide Täter flüchteten anschließend in Richtung der Bahngleise.