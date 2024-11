In Ellwangen ist ein Ehepaar bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Rettungskräfte fanden die Senioren, nachdem Angehörige gemeldet hatten, die beiden nicht erreichen zu können.

Die Feuerwehr hat am Sonntagnachmittag in Ellwangen (Ostalbkreis) zwei Tote in einer Wohnung entdeckt, in der ein Feuer ausgebrochen war. Laut Polizei hatten die beiden 88-jährigen Eheleute offenbar das Essen auf dem Herd vergessen. Dadurch habe sich ein Teil der Küche entzündet.

Feuerwehr fand Ehepaar leblos auf

Die Einsatzkräfte wurden von den Angehörigen benachrichtigt, die vergeblich versucht hatten, das Ehepaar zu erreichen. Rauchgeruch kam aus der Wohnung, die Feuerwehr wurde gerufen. Die Feuerwehrleute fanden das Ehepaar leblos auf. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der beiden feststellen.

Durch das Feuer in der Küche erlitten die beiden nach ersten Ermittlungen eine Rauchgasvergiftung, verloren das Bewusstsein und starben in der Folge.