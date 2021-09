per Mail teilen

Bei einem missglückten Überholmanöver zwischen Heidenheim und dem Abzweig Oggenhauser Keller sind am Montag zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Nach Mitteilung der Polizei hatte ein 31-Jähriger beim Überholen ein entgegenkommendes Auto übersehen. Bei dem Frontalzusammenstoß wurden beide Wagen in den Graben geschleudert. Die schwer verletzten Fahrer konnten sich selbst befreien und wurden in Kliniken gebracht.