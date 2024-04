Bei einem Brand am Samstagnachmittag in Munderkingen sind ein Mann und eine Frau schwer verletzt worden. Der Mann musste per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Bei einem Brand in der Innenstadt von Munderkingen (Alb-Donau-Kreis) sind am Samstagnachmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer etwa um 14:30 Uhr aus. Als die Feuerwehr am Gebäude eintraf, stand eine Wohnung des Mehrfamilienhauses nahezu in Vollbrand. Ein Mann und eine Frau schwer verletzt Nach einer halben Stunde konnte die Feuerwehr zwei Menschen aus dem Gebäude retten: eine 90-jährige Frau und einen 63-jährigen Mann. Beide wurden schwer verletzt. Die Frau kam in eine nahegelegene Klinik, der Mann wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Ulm geflogen. Die übrigen Hausbewohner befanden sich während des Brandes nicht im Gebäude. Haus durch Brand unbewohnbar Das Feuer war nach etwa eineinhalb Stunden gelöscht. Wie groß der Sachschaden ist, lässt sich laut Polizei noch nicht sagen. Klar ist allerdings, dass das Haus derzeit nicht bewohnbar ist. Wie es zum Feuer gekommen ist, ist unklar.