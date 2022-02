Zwei Menschen von Zug erfasst und getötet

In Langenau im Alb-Donau-Kreis sind am Donnerstagmittag zwei Menschen von einem Zug erfasst und getötet worden. Bei den Todesopfern handelt es sich nach Mitteilung der Polizei um einen Mann und eine Frau. Es sei noch unklar, ob es sich um einen Unfall oder einen Suizid handele. Nach wie vor sind Polizei und Feuerwehr im Einsatz. Notfallseelsorger sind vor Ort und Zeugen werden befragt. Der Vorfall ereignete sich am Bahnübergang an der Riedheimer Straße - ein Übergang mit Halbschranken. Die Eisenbahnstrecke war rund zwei Stunden lang gesperrt. Der Verkehr auf der Brenzbahn dürfte sich allmählich wieder normalisieren, so die Auskunft eine Bahnsprecherin.