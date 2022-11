Zwei neue bunte Fenster für das Münster in Ulm

per Mail teilen

Im Nordschiff des Ulmer Münsters sind am Samstag zwei neue farbige Fenster eingeweiht worden. Jedes hat 400.000 Euro gekostet. Finanziert wurden die neuen Fenster aus Spenden.

Zwei neue farbige Glasfenster sind am Samstag im Münster in Ulm eingeweiht worden. Die Kosten von 400.000 Euro pro Stück wurden nach Auskunft von Miriam Mende von der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde komplett durch Spenden finanziert.

"Paradiesgarten" und "Baum des Lebens" neu im Ulmer Münster

Damit sind inzwischen vier von künftig acht neuen Glaskunstwerken im nördlichen Seitenschiff des Ulmer Münsters zu sehen. Die beiden neuen Fenster mit den Motiven "Paradiesgarten" und "Baum des Lebens", die am Samstag der Öffentlichkeit vorgestellt wurden, hat der Glaskünstler Thomas Kuzio gestaltet.

Dank einer großzügigen Spende habe man bereits im Jahr 2021 die Farbverglasung der ersten zwei Nordfenster realisieren können, ebenfalls nach Entwürfen von Thomas Kuzio, teilte das evangelische Dekanat Ulm mit. Jetzt wurden das dritte und vierte Fenster eingeweiht.

Ein Fenster hat das Neu-Ulmer Ehepaar Katrin und Alfred Schömig gespendet, es ist der "Baum des Lebens". Es sei ein schönes Gefühl, das Fenster im Münster leuchten zu sehen, sagte Alfred Schömig dem SWR bei der Einweihungsfeier am Samstag.

"Ich habe in meinem Leben immer Glück gehabt und wollte etwas beitragen, das mein Leben überdauert. Insofern ist das Geld hier gut angelegt."

Techniken aus dem Mittelalter für neue Fenster im Münster

Fast alle Kirchenfenster im Ulmer Münster waren im Dezember 1944 bei einem schweren Bombenangriff auf die Stadt zerstört worden. Die bisherige Notverglasung wird seit den 1950er Jahren schrittweise ausgetauscht, je nach finanzieller Situation der Kirchengemeinde.

Das "Friedensfenster" im Südschiff gestaltete ebenfalls der Glasbildner Kuzio. Daraufhin erhielt er auch den Auftrag für die Neugestaltung von acht Fenstern im Nordschiff des Münsters.

Für die Gestaltung der beiden neuen Farbfenster im Ulmer Münster wurden Techniken aus dem Mittelalter angewendet. Links im Bild ist das neue Fenster mit dem Titel "Baum des Lebens" und rechts das ebenfalls neue Fenster ""Paradiesgarten". z-media Ralf Zwiebler

Bei der kleinteiligen und mosaikartigen Gestaltung der Fenster setzte Kuzio auf Techniken aus dem Mittelalter. Eine Glaswerkstatt in Paderborn hat für die Herstellung der beiden Fenster jeweils ein Jahr benötigt. Danach wurden die Fenster in Teilen nach Ulm gebracht und dann in das Sandsteingemäuer des Münsters eingesetzt.

Die Fenster werden nach und nach erneuert. Im Zweiten Weltkrieg waren alle Glasfenster im Ulmer Münster zerstört worden. z-media Ralf Zwiebler

Die Fenster im südlichen Seitenschiff des Ulmer Münsters wurden bereits erneuert. Ein weiteres Fenster im Nordschiff, dass ebenfalls von Thomas Kuzio gestaltet wird, soll nächstes Jahr fertiggestellt werden. Die Spendenaktion geht weiter. Es gibt laut Kirchengemeinde aber bereits Spender für größere Summen. Das Geld soll in die Finanzierung der übrigen vier Fenster fließen.