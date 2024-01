Motorradfahrer und Rollerfahrer schwer verletzt

In Ulm und bei Schelklingen im Alb-Donau-Kreis sind am Montag ein Motorradfahrer und ein Rollerfahrer schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein 23-jähriger Rollerfahrer war vom Schelklinger Stadtteil Schmiechen in Richtung Teuringshofen unterwegs, als er wegen Rollsplit von der Straße abkam und kopfüber in einen Acker stürzte. Dabei verletzte er sich schwer. Ebenfalls schwere Verletzungen zog sich ein 50-jähriger Motorradfahrer zu. Laut Polizei missachtete eine Autofahrerin die Vorfahrt des 50-Jährigen. Trotz einer Vollbremsung konnte der Motorradfahrer den Zusammenstoß nicht verhindern.