Betrunkene in zwei Nächten in Gewahrsam genommen

Zwei betrunkene Männer haben in Aalen die Nacht von Donnerstag auf Freitag erneut auf der Polizeiwache verbracht. Beide lagen laut Polizei am Donnerstag in der Nähe des Aalener Bahnhofs. Sie seien nicht mehr in der Lage gewesen, aufzustehen. Wegen der niedrigen Temperaturen habe man sie in Schutzgewahrsam genommen, wie schon in der Nacht zuvor. Am Freitagvormittag meldeten Passanten, dass sich beide volltrunken am Bahnhof aufhielten. Dieses Mal habe einer der beiden ins Krankenhaus gebracht werden müssen.