In einer Ulmer Wohnung sind am Mittwochmorgen eine 34-jährige Frau und ein fünfjähriges Kind tot aufgefunden worden. Der 38-jährige Familienvater ist lebensgefährlich verletzt.

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft war am Mittwochmorgen der Rettungsdienst in die Wohnung am Rande der Ulmer Innenstadt gerufen worden. Da niemand die Tür öffnete, wurde die Polizei hinzugerufen, die Feuerwehr öffnete schließlich die Wohnungstür.

In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte die Leichen einer 34-jährigen Frau und eines fünfjährigen Kindes. Wie die beiden zu Tode kamen, müsse nun eine Obduktion klären. Der Familienvater wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die Straße rund um die Wohnung nahe der Ulmer Innenstadt wurde abgesperrt. z-media, Ralf Zwiebler

Die näheren Umstände der Vorkommnisse seien noch nicht bekannt. Notfallseelsorger kümmerten sich laut der Mitteilung am Tatort um erste Zeugen.