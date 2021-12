Zwei junge Männer sind bei einem Unfall auf der B10 in Ulm schwer verletzt worden. Laut Polizei waren sie am Samstagabend bei starkem Regen zu schnell unterwegs. Der 27-jährige Fahrer kam nach einem Überholvorgang ins Schleudern. Das Auto prallte in die Leitplanke und gegen einen Brückensockel. Der Fahrer und sein 28-jähriger Beifahrer wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Den Schaden an ihrem hochmotorisierten Sportwagen gibt die Polizei mit 120.000 Euro an.