Hochschule Aalen weiht Gebäude für Zukunftstechnologien ein

Videokonferenz statt Festakt - an der Hochschule Aalen gab es am Montag trotzdem was zu feiern. Es geht voran in Richtung Zukunft. In zwei Neubauten.

Die Hochschule Aalen hat zwei neue Forschungsgebäude für Zukunftstechnologien. Die beiden mehr als 26 Millionen Euro teuren Bauten wurden am Montag in einer Video-Konferenz offiziell eingeweiht. Eines der neuen Aalener Hochschulgebäude für Zukunftstechnologien Hochschule Aalen, FotoJanWalford Im "ZiMATE" geht es um die Entwicklung neuer Leichtbau-Werkstoffe. Außerdem forschen die Wissenschaftler an Fertigungsverfahren, mit denen elektrische Maschinen effizienter werden sollen, beispielsweise weniger Energie verbrauchen. 26 Millionen für Zukunftstechnologien Im zweiten neuen Zentrum stehen Umwelt- und Ressourcenschonung im Mittelpunkt, es geht etwa um erneuerbare Energien und nachhaltige Mobilität. Nach über drei Jahren Bauzeit sind die beiden Forschungsgebäude jetzt fertig, das Geld dafür kommt von Bund, Land und dem Regionalfonds der EU.