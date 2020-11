Zwei Frauen haben in Weißenhorn (Kreis Neu-Ulm) dreiausgesetzte Hühner gerettet. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein Unbekannter hatte die Hühner an einer Straße zwischen Weißenhorn und Biberach ausgesetzt. Die beiden Frauen fingen gemeinsam mit einer Polizeibeamtin die zutraulichen Tiere ein. Inzwischen wurden die Hühner an einen neuen Wohnsitz umgesiedelt.