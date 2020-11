Im Aalener Stadtgebiet sind am Samstag zwei Demonstrationen friedlich verlaufen. Laut Polizei nahmen an einem Demonstrationszug und einer Kundgebung von Gegnern der Corona-Maßnahmen bis zu 200 Menschen teil. An der Gegendemonstration unter dem Motto "Mehr denken statt Querdenken" beteiligten sich demnach bis zu 100 Menschen. Das Netzwerk für Demokratie hatte am Samstagvormittag auf dem Aalener Wochenmarkt an einem so genannten Dialogtisch zum Gespräch eingeladen.