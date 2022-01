per Mail teilen

Bei der Bürgermeisterwahl in Mögglingen im Ostalbkreis werden am 6. Februar zwei Kandidaten antreten. Neben Amtsinhaber Adrian Schlenker hat sich kurz vor Ablauf der Bewerbungsfrist der Bankfachwirt Jürgen Deininger um das Amt beworben. Der 56-Jährige gehört seit fast 20 Jahren dem Mögglinger Gemeinderat an.