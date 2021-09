Basketballer feiern 20-jähriges Bestehen

Der Verein der Bundesliga-Basketballer von ratiopharm ulm feiert an diesem Wochenende sein 20-jähriges Bestehen. Geplant ist eine Geburtstagsfeier für die Fans und ein Testspiel gegen Würzburg. Die Geschichte des Vereins begann 2001 nach der Insolvenz des Sportvereins SSV Ulm 1846. Um den Basketball vor dem Aus zu retten, wurde der Basketballclub aus dem Dachverein ausgegliedert. Inzwischen ist daraus längst ein Proficlub geworden. Die sportliche Bilanz kann sich sehen lassen: Zwei Mal wurden die Ulmer seitdem Deutscher Vizemeister, zwei Mal standen sie im Pokalfinale. Heimspielstätte ist seit 2011 die Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm. Für die Nachwuchsförderung gibt es den Orange-Campus. Dort im Biergarten wird am Freitag 18 Uhr bei freiem Eintritt das Jubiläum gefeiert mit Talkrunden und Musik. Am Sonntag gibt es ein Testspiel gegen Würzburg.