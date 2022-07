per Mail teilen

Die Gemeinde Lauterach im Alb-Donau-Kreis muss 5.000 Euro Zwangsgeld wegen Mängeln bei der Trinkwasserversorgung bezahlen. Für den Betrieb, eventuell auftretende Störungen und das technische Sicherheitsmanagement gebe es in Lauterach keine geregelte Ablauforganisation, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes. Dies sei aber zwingend vorgeschrieben, so die Behörde.