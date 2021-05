per Mail teilen

Der Ostalbkreis erhält 370.000 Euro an Bundeszuschüssen für den Kultursommer. Damit sollen den Kulturschaffenden in den nächsten Wochen und Monaten Auftrittsmöglichkeiten gegeben werden, teilte das Landratsamt in Aalen mit. Jetzt werde ein Programm geplant, mit einem Schwerpunkt auf Freilichttheater und Open-Air-Konzerte.