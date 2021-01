Ein Autofahrer ist am Sonntag in Ulm beim Wenden mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der 66-Jährige beim Wenden an einer Haltestelle die von hinten heranfahrende Straßenbahn übersehen.Verletzt wurde niemand. Das Auto musste abgeschleppt werden, die Straßenbahn konnte weiterfahren.