Bei der Herbstakademie an der Universität Ulm geht es in diesem Jahr um Zukunftstechnologien. Wie das Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung (Zawiw) mitteilt, stehen unter anderem Quantentechnologie und Elektromobilität bei der dreitägigen Veranstaltung Ende September im Mittelpunkt. Interessierte können sich bis 15. September anmelden. Die Teilnahme ist online und in Präsenz möglich.