RKU - Zahlen und Daten

20.000 Patienten werden jährlich in der Hochschulambulanz des RKU behandelt, davon rund 13.000 in der Orthopädie und 7.000 in der Neurologie. Außerdem versorgen die Rehabilitationskliniken Ulm in der Notaufnahme rund 1.000 Patientinnen und Patienten ambulant sowie weitere 7.000 stationär. Jährlich werden rund 3.500 Operationen durchgeführt.

(Quelle: Universitätsklinikum Ulm)