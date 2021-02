Durch den Wintereinbruch im Norden und Osten Deutschlands ist auch der Bahnverkehr in Süddeutschland stark beeinträchtigt. Im Bahnhof Ulm zum Beispiel fielen am Sonntag ICE-Verbindungen in Richtung Düsseldorf, Hamburg oder Berlin aus. Auch Züge aus dem Norden oder Osten Deutschlands in Richtung Ulm und München wurden gestrichen. Teilweise gab es Ersatzzüge.