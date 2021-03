per Mail teilen

Nach einem Zusammenstoß eines Zuges mit einem Kalb bei Jettingen-Scheppach im Kreis Günzburg ist es am Samstag zu massiven Verspätungen im Bahnverkehr gekommen. Das Tier war am Samstagvormittag auf die Gleise gelaufen. Dort wurde es von einem Zug erfasst, der auf dem Weg von Ulm nach München war. Im Zug wurde niemand verletzt, das Kalb wurde bei dem Zusammenstoß getötet. Die Bahn sperrte nach dem Unfall die Bahnstrecke in beide Richtungen. Diese Sperrung konnte erst nach knapp zwei Stunden wieder aufgehoben werden. Insgesamt waren dadurch rund 300 Züge mit Verspätungen unterwegs. Gestern hat sich der Besitzer des Kalbes bei der Polizei gemeldet, ihm war das Tier beim Transport aus dem Anhänger gefallen.