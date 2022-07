Schranke ignoriert: Zug zerstört Kleintransporter

In Neu-Ulm hat ein Zug einen Kleintransporter komplett zerstört. Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer des Transporters mitten in der Nacht auf Sonntag die geschlossene Schranke ignoriert. An dem Bahnübergang ist nur eine sogenannte "Halbseitenbeschrankung" angebracht. Als die Schranke geschlossen war, umfuhr der 33-jährige Fahrer des Kleintransporters die Schranke kurzerhand. Zeitgleich fuhr eine Regionalbahn heran und krachte frontal in den Kleintransporter. Der Fahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls herausgeschleudert. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Eine Blutuntersuchung soll klären, ob der Mann betrunken war. Der Transporter verkeilte sich so stark mit dem Zug, dass er mehrere hundert Meter weit mitgeschleift wurde. Die Lokführerin und die rund 40 Fahrgäste im Zug blieben unverletzt. Sie wurden mit Bussen weitertransportiert. Auch am Sonntag gab es noch Störungen im Bahnverkehr auf der Strecke Ulm-Kempten. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 100.000 Euro.