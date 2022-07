Zugausfälle und Verspätungen auf der Brenzbahn

Auf der Brenzbahn zwischen Ulm und Aalen kommt es derzeit zu Zugausfällen und Verspätungen. Offenbar aufgrund der Hitze hat sich bei Elchingen im Kreis Neu-Ulm ein Gleis verformt. Einem Lokführer ist der Schaden am Gleis aufgefallen. Dies müsse nun laut Bahn repariert werden. Allerdings werde es ein bis zwei Wochen dauern, bevor dies geschehe, so eine Bahnsprecherin. Die Züge müssen bis dahin auf dem betroffenen Abschnitt zwischen Thalfingen und Unterelchingen langsamer fahren. In der Folge komme es zu Verspätungen und auch Zugausfällen. Am Mittwoch endeten einige Züge aus Heidenheim in Richtung Ulm bereits in Niederstotzingen. Ein Schienenersatzverkehr wurde trotz der Ausfälle nicht eingerichtet.