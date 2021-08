Eine Züchterin aus Bibertal im Kreis Günzburg hat einen Teil ihrer Hunde wieder zurückbekommen. Anfang Juni hatte die Polizei 20 Hunde wegen Verstößen gegen den Tierschutz ins Tierheim gebracht. Die Verhältnisse in dem Haus hätten sich verbessert, so begründet das Landratsamt Günzburg die Rückgabe. Fünf kleinere Hunde und deren Welpen sind wieder bei der 57-jährigen Züchterin. Sechs weitere Welpen hat sie inzwischen an neue Besitzer verkauft. Die größeren Hunde sind laut Behörde dagegen größtenteils anderweitig vermittelt worden. Die Züchterin sei seit Juni fünfmal kontrolliert worden. Die Tiere hätten jetzt mehr Platz, so das Landratsamt. Verantwortliche der Tierheime in Ulm und Weißenhorn kritisierten die Entscheidung der Behörde. Die Ermittlungen der Polizei wegen tierschutzrechtlicher Verstöße dauern noch an.